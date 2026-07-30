Почти 4 тысячи заражённых цветов уничтожат на складе в Псковской области

В Псковской области на складе временного хранения управление Россельхознадзора обнаружило в импортных цветах живые имаго западного цветочного трипса, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В Псковской области на складе временного хранения за выходные должностными лицами управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 3888 штук импортных цветов (гвоздик, роз и гипсофил), выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии и Кении, было установлено заражение западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).

По результатам лабораторных исследований отобранных образцов цветочной продукции, проведенных в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», было подтверждено наличие данного карантинного объекта.

Выпуск зараженных цветов на территорию Российской Федерации запрещен, по решению собственников подкарантинная продукция будет уничтожена.