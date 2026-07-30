 
Общество

Почти 4 тысячи заражённых цветов уничтожат на складе в Псковской области

0

В Псковской области на складе временного хранения управление Россельхознадзора обнаружило в импортных цветах живые имаго западного цветочного трипса, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В Псковской области на складе временного хранения  за выходные должностными лицами управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 3888 штук импортных цветов (гвоздик, роз и гипсофил), выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии и Кении, было установлено заражение западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). 

По результатам лабораторных исследований отобранных образцов цветочной продукции, проведенных в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», было подтверждено наличие данного карантинного объекта.

Выпуск зараженных цветов на территорию Российской Федерации запрещен, по решению собственников подкарантинная продукция будет уничтожена. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026