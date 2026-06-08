Александр Котов и Виктор Антонов примут псковичей на этой неделе

Выразить свои жалобы или предложения, разрешить конкретные ситуации или улучшить качество услуг – с этими и другими вопросами можно прийти на приём к любому депутату Законодательного Собрания Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте и предоставили график приемов на эту неделю.

Фотографии Законодательного Собрания Псковской области

9 июня (вторник) с 10:00 до 12:00 прием проведет Виктор Антонов (Единый избирательный округ).

11 июня (четверг) с 10:00 до 12:00 граждан выслушает спикер Собрания Александр Котов, округ №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский округа).

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Консультации проводятся очно в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9, либо по указанному номеру телефона заочно, если избиратель не может прийти на приём лично.