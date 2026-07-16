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30% псковичей спорят с коллегами из-за кондиционеров — опрос 

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30% псковичей спорят с коллегами из-за кондиционеров. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие офисные сотрудники из Пскова. Опрос проводили 22 мая — 11 июня. 

Изображение сгенерировано нейросетью

О конфликтах из-за кондиционеров рассказали 30% офисных работников. Большинство сотрудников (56%) заявили, что ссор из‑за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в офисах, где работают 14% опрошенных.

Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще: 34% из них сообщили о спорах в коллективе против 26% среди мужчин.

Респонденты старше 45 лет чаще рассказывают о подобных ситуациях, чем те, кто младше.

Разногласия из-за климата в офисе возникают у 33% сотрудников с высшим образованием и у 27% — со средним профессиональным.

О перепалках из‑за кондиционеров псковичи, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывает меньше.

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