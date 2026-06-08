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Объявлена беспилотная опасность на территории Псковской области

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Беспилотная опасность объявлена на территории Псковской области. Об этом сообщает РСЧС по региону. 

«Возможны перебои связи и интернета. Сохраняйте спокойствие», - призвали в РСЧС.

При виде БПЛА нужно незамедлительно сообщать по телефону: 112 или 8(8112)72-52-00.

При падении беспилотника рекомендуется до прибытия представителей оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц.  

Режим опасности БПЛА, объявленный ранним утром, был снят час назад. 

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