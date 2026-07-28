Всемирный день борьбы с гепатитом отмечают 28 июля

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B, разработавший диагностический тест на вирус и вакцину против него.

Первый подобный День был проведен в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла эту дату в свой календарь, таким образом Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус.

В этот день ВОЗ рекомендует медикам разных стран мира проводить просветительские акции, рассказывая людям о вирусном гепатите и заболеваниях, к которым он приводит. Не меньшую важность имеют профилактические мероприятия: проведение диагностики, вакцинация против гепатита и т.д.

Гепатитом называют воспаление ткани печени. Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. В зависимости от типа гепатита люди могут заразиться либо от инфицированных жидкостей организма, либо от зараженных пищевых продуктов и воды. Наиболее распространены гепатиты B и C, которые, по данным ВОЗ, каждый год приводят к смерти 1,3 миллиона человек и инфицированию 2,2 миллиона человек.

В некоторых странах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей являются носителями вирусов гепатита В и С.

Выделяют вирусный гепатит — его вызывает вирус, способный размножаться в клетках печени. Гепатиты, вызванные разными вирусами, передаются по-разному, однако все они могут вызывать острое и хроническое воспаление печени, которое порой приводит к циррозу и раку. Гепатит Е может вызывать смерть у 20% беременных женщин.

Защититься от гепатита можно двумя способами. Во-первых, можно стараться избежать заражения: соблюдать гигиену (это важно для защиты от вирусов А и Е), соблюдать осторожность при переливании крови и половых контактах (это поможет предохраниться от вирусов В и С). Во-вторых, можно сделать прививку — с помощью противовирусных препаратов можно излечивать более 95% людей с инфекцией гепатита С. Как правило, вакцина надежно защищает человека от заражения вирусами А и В.

Оба этих способа защиты оказываются в центре внимания во Всемирный день борьбы с гепатитом, который каждый год, к тому же, посвящен определенной теме. Людям рассказывают о важности превентивных мер, снабжают информационными материалами, предостерегают от рискованного поведения.

Кстати, у Дня есть и свой символ — «Три мудрые обезьяны» — и соответствующий девиз — «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу», как показатель отношения современного общества к проблеме гепатита — то есть её игнорирование.

Поэтому проведение Всемирного дня борьбы с гепатитом направлено, прежде всего, на привлечение внимания широкой общественности и специалистов к указанной проблеме, повышение заинтересованности граждан каждой страны в проведении профилактических мероприятий, пишет Calend.ru. Применение гигиенических знаний на практике каждым человеком, признание важности иммунопрофилактики гепатитов А и В, а также участие в проведении прививочных компаний позволит сохранить здоровье населения не только каждой отдельной страны, но и населения планеты в целом.