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В Псковской области росгвардейцы приняли участие в ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу»

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Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области присоединились к всероссийской ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу», направленной на пополнение запасов донорской крови и её компонентов в региональных медицинских учреждениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В Пскове, на Станции переливания крови росгвардейцы прошли предварительный медицинский осмотр и сдали кровь. Участники акции, как опытные доноры, так и те, кто впервые решил присоединиться к благородному делу, ответственно подошли к процедуре, соблюдая необходимые требования подготовки.

«Сдача крови это крайне важный способ помочь людям, которые нуждаются в переливании. Для нас, сотрудников Росгвардии, участие в такой акции не только проявление гражданской позиции, но и часть служения обществу», — поделился один из участников мероприятия.

Всероссийская донорская акция «От сердца к сердцу» проводится регулярно при поддержке. Ее цель  не только пополнение банков крови, но и популяризация добровольного донорства среди сотрудников ведомства и жителей регионов.

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