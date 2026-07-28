На великолучанина возбудили дело за оправдание теракта в соцсети

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли противоправную деятельность жителя города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, фигурант в социальной сети «ВКонтакте», используя свою учётную запись, разместил комментарий, в котором публично оправдал террористический акт.

Фото и видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

В настоящий момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.