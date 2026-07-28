Горельеф Васнецовых демонтировали на время реставрации фасада Краеведческого музея в Великих Луках

Депутат Великолукской городской Думы фракции «Единая Россия» Дмитрий Белюков рассказал на своей странице в социальных сетях о ходе капитального ремонта здания Краеведческого музея и мерах, которые принимаются для сохранения его исторического облика.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

По информации, полученной депутатом от сотрудников музея, в настоящее время особое внимание уделяется ремонту фасада. Существующие мраморные плиты за годы эксплуатации значительно износились: на них появились трещины, а сам материал стал хрупким. Поэтому было принято решение заменить облицовку. При этом новые материалы будут полностью идентичны существующим, что позволит сохранить архитектурный облик здания.

Еще одним важным этапом станет реставрация горельефа «Девы, трубящие славу», созданного скульпторами Васнецовыми. На время проведения работ композицию демонтируют, а после завершения ремонта фасада вернут на историческое место. Как отметил Дмитрий Белюков, сотрудники музея также заверили его, что историческую идентичность сохранит и остекление здания. По словам депутата, коллектив музея прилагает максимум усилий, чтобы бережно сохранить один из архитектурных символов Великих Лук.