Как гиперопека в детстве ломает жизнь взрослых, рассказал эксперт

Чрезмерная опека в детстве приводит к серьёзным трудностям во взрослой жизни — от неспособности принимать решения до проблем с выстраиванием личных границ. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

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«Представьте: взрослый человек, тридцать пять лет, стоит перед витриной с пальто, фотографирует модель и отправляет маме: «Смотрю?» Сердце колотится в ожидании ответа. А когда приходит: «Решай сам» — накатывает паника. Потому что это слово звучит как приговор. Психолог Илья Шабшин говорит, что таких историй становится всё больше. Взрослые люди застывают в развитии: истерики при отказе в желаемом, судорожный поиск спасителя, неспособность выносить неопределённость. Это не модный диагноз, а настоящая эпидемия. И за ней стоят четыре битвы, которые определяют наше время», — пояснил эксперт.

Первая битва — свобода против заботы. В здоровом мире забота даёт крылья: «Я поддержу, но лететь тебе самому». В токсичном — это золотая клетка. Как отличить? После здоровой поддержки вы чувствуете прилив сил. После инфантильной зависимости — облегчение пополам со стыдом. «Фух, они решили за меня. А почему я сам не смог?» А не смогли вы, потому что кто-то отучил вас от права на ошибку. Нас учили, что забота — это любовь, но никто не предупредил: чрезмерная забота — это медленное убийство воли.

Вторая битва, по словам эксперта, — ответственность против прав и возможностей. Это самая хитрая ловушка. Нам кричат: «Ты имеешь право на счастье, на деньги, на идеальную работу». Но не учат оборотной стороне права — ответственности. Взрослый ребёнок хочет иметь права взрослого, но возможности ребёнка. «Я хочу решать, куда поедем в отпуск, но если попадём в пробку, ругаться будешь ты, потому что ты везёшь». Гиперопека в детстве рождает именно такой перекос. Ребёнку никогда не давали выбрать — и вдруг в двадцать пять ему говорят: «Ты свободен». Как обезьяна с очками, он либо испугается, либо устроит хаос. Потому что ответственность — это навык, и у застывших взрослых он атрофирован.

«Третья битва — опека против самостоятельности. Грань проходит там, где заканчиваются усилия того, о ком заботятся. Ребёнок не может завязать шнурки. Вы помогаете два раза — это забота. Вы помогаете в сороковой раз, не давая попробовать самому — это гиперопека. Ребёнок слышит: «Ты бесполезен». Взрослому, выросшему в такой системе, трудно выстроить границы. Когда он говорит: «Мама, я сам закрою дверь», мама слышит: «Ты мне больше не нужна». Это трагедия двух поколений. Что делать? Техника «сепарация без разрыва»: «Спасибо, я ценю твой совет. Я приму решение сам — и, возможно, ошибусь. И это нормально». Для гиперопекающего родителя слово «ошибка» — красная тряпка. Но ошибки — это не смерть, а школа», - отметил специалист.

Четвёртая битва — централизация против делегирования. Семья, где всё решает один человек — это тоталитарное государство в миниатюре. Никакой инициативы снизу, все ниточки сходятся в центре. Что вырастает? Взрослый, который либо копирует модель централизации («теперь я буду всех строить»), либо панически боится делегировать. Руководитель, перепроверяющий каждый чих подчинённых, но жалующийся, что «все бездельники». Муж, который не может купить молоко без звонка жене, но обижается на «тотальный контроль». Делегирование — это акт доверия. Гиперопека — акт страха.

«Это кризис целого социального уклада. Опека стала синонимом любви, а свобода — синонимом одиночества. Люди искренне считают, что «так надо», но рыдают, когда партнёр не угадал их желание».

Что делать? Перестать ждать спасителя. Перестать платить коучам за иллюзию быстрого взросления. И начать маленькими шагами делать то, что страшно. Сказать «нет» маме, которая советует, как жить. Выбрать пальто без одобрения. Принять решение, зная, что оно может быть ошибочным, но вы переживёте эту ошибку. Не перекладывать свою тревогу на других. Взросление — невесёлое, без гарантий, пишет RuNews24.ru. Но это единственное, что отделяет свободного человека от вечного ребёнка в клетке с золотыми прутьями. Путь к свободе лежит через собственную тьму. Выбирайте клетку или свободу. Третьего не дано.