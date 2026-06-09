Мешки с сигаретами на 20 млн рублей вместо керамзита обнаружили псковские таможенники

Мешки с табачной продукцией вместо керамзита обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Бурачки в Псковской области в грузовом отсеке автомобиля, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Грузовое транспортное средство согласно товаросопроводительным документам следовало из Казахстана в Польшу с 11 тоннами керамзита. Перевозку осуществляла фирма, зарегистрированная в Литве.

Таможенники осмотрели автомобиль с применением инспекционно-досмотрового комплекса и выявили подозрительные вложения в неоднородной массе товара. Проведенный таможенный досмотр показал, что в бумажных мешках вместо керамзита находилось 129 985 пачек белорусских сигарет различных марок.