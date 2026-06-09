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Мешки с сигаретами на 20 млн рублей вместо керамзита обнаружили псковские таможенники

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Мешки с табачной продукцией вместо керамзита обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Бурачки в Псковской области в грузовом отсеке автомобиля, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева. 

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Грузовое транспортное средство согласно товаросопроводительным документам следовало из Казахстана в Польшу с 11 тоннами керамзита. Перевозку осуществляла фирма, зарегистрированная в Литве.  

Таможенники осмотрели автомобиль с применением инспекционно-досмотрового комплекса и выявили подозрительные вложения в неоднородной массе товара. Проведенный таможенный досмотр показал, что в бумажных мешках вместо керамзита находилось 129 985 пачек белорусских сигарет различных марок.

«Свободная рыночная стоимость на территории Российской Федерации данной партии такой табачной продукции превышает 19,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Ведется расследование», - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. 
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