В России перестали открываться универмаги

С начала 2026 года в России не открылось ни одного нового универмага. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. Для сравнения: в 2023 году был зафиксирован десятилетний рекорд – тогда на рынок вышли объекты на 76 000 кв. м. В позапрошлом году к ним добавились универмаги еще на 12 000 кв. м, а в 2025 году – на 17 000 кв. м.

При этом, как говорят в CORE.XP, практически все открытия прошлого года пришлись преимущественно на февраль. С мая же были запущены всего три площадки на 3000 кв. м и все от одного оператора – Slava Concept, торгующего одеждой, обувью и аксессуарами российских дизайнеров. За этот же период, как указывают в данной компании, прекратили работу 35 комплексов, пишут «Ведомости».

Таким образом, общая площадь всех площадок данного формата сейчас составляет 300 000 кв. м.