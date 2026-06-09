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На летних каникулах псковские газовики продолжают знакомить школьников с правилами безопасности

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Первое мероприятие летней кампании по газовой безопасности состоялось в рамках образовательной акции «Безопасное лето» на базе детской экологической библиотеки «Радуга». Сегодня на открытом занятии около 30 учеников начальных классов «Социально-экономического лицея №21 имени Героя России Сергея Самойлова» города Пскова вместе с учителями узнали о полезных свойствах природного газа и как действовать в случае опасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков». 

Фотографии: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»

Дети узнали о происхождении природного газа, его свойствах и особенностях, о работе газовой отрасли и связанных с ней профессиях. Отдельное внимание газовики обратили на правила безопасности при использовании бытовых приборов и действия при возникновении экстремальных ситуаций. Также ребята посмотрели обучающий мультфильм и видеоролик с правилами газовой безопасности, где весь материал изложен в увлекательной и доступной форме, а полученные знания закрепили с помощью вопросов викторины и выполнения интересных заданий в командах.

Особое значение в процессе обучения имеет всероссийский портал «Безопасный газ», созданный по инициативе «Газпром межрегионгаз», который содержит много полезных материалов для детей. Герои портала Красная Шапочка, Серый Волк и Бабушка помогают ребятам получить нужные знания, умения и навыки.

В течение 2025–2026 учебного года специалисты компаний «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» провели 36 уроков по безопасному использованию газа. В них приняли участие более 850 детей по всей области.

Также порядка 6 000 школьников региона изучили правила безопасного пользования газа в быту самостоятельно с помощью классных руководителей в рамках подготовки к этапам 22 областного конкурса МЧС «Я и пожарная безопасность». В каждой школе Псковской области создавались дружины юных пожарных. Ребята изучали правила пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности на водных объектах и при пользовании газом в быту, проводили информационную работу по изученным правилам в своих школах и с населением.

 
«Цель наших занятий — сформировать у детей ответственное отношение к безопасному использованию газа и воспитать грамотных потребителей. Чтобы газ приносил только пользу и комфорт, необходимо не только знать, но и соблюдать правила безопасности. Поэтому мы проводим обучающие уроки со школьниками не только в течение учебного года, но и во время каникул», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.
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