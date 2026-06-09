Более 19 тонн фруктов из ЮАР, Коста-Рики и Перу не пропустили в Россию через Псковскую область

На российско-латвийской границе РФ в контрольном пункте Бурачки государственный инспектор управления Россельхознадзора запретил ввоз 19,4 тонн свежих груш, ананасов, авокадо, гранатов и мандаринов происхождением из ЮАР, Коста-Рики и Перу, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве

Фото здесь и далее: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе карантинного фитосанитарного контроля должностным специалист ведомства установил факт отсутствия фитосанитарного сертификата страны происхождения на свежие груши.

По причине отсутствия ФСС страны происхождения ЮАР на груши, всю партию фруктов запретили к ввозу на территорию Российской Федерации.