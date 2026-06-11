 
Общество

В РФ разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой

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Участники рынка прорабатывают параметры новой пенсионной программы с участием государства, сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, финансироваться она будет преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, сохранив при этом право выйти из нее. 

Речь идет об установленной пенсионной программе (УПП) — новом инструменте для формирования дополнительной пенсии работников, пояснил Сергей Беляков. Она будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Главное отличие — ПДС стимулирует личные накопления граждан и предусматривает госсофинансирование до 36 тысяч рублей в год. В новой программе такой механизм не предполагается, но возможны налоговые льготы как для сотрудников, так и для компаний.

По замыслу, работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ. Фонд, в свою очередь, инвестирует эти средства для защиты от инфляции и приумножения. Получить выплаты с такого счета можно будет при достижении пенсионного возраста, пишут «Известия»

 

Концепция уже обсуждалась с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития и получила позитивную реакцию, уточнил глава НАПФ. Принципиальных возражений от ведомств не поступило, сейчас продолжается доработка деталей. Ассоциация рассчитывает направить подготовленные предложения в правительство осенью.

Потенциал корпоративных пенсионных программ сегодня крайне высок, подчеркнули в НАПФ. В российской экономике заняты 74,4 млн человек, но через работодателя на будущую пенсию откладывают лишь 2,8 млн работников — около 3,8% от общего числа занятых. Если вовлеченность вырастет хотя бы до 20%, корпоративные программы охватят примерно 15 млн человек, а это уже практически каждый десятый житель страны.

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