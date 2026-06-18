 
Общество

Доступ к врачу, банку и соцзащите не должен зависеть от модели телефона, заявил эксперт 

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Целый пласт общества рискует остаться за бортом повседневной жизни просто потому, что его представители не могут или не хотят дружить с определённым типом устройств. Почему погоня за технологичным удобством оборачивается для миллионов граждан невидимой стеной и кто обязан её сломать, ответил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

С марта 2026 года мобильный телефон для пенсионера стал основным инструментом доступа к жизненно важным сервисам: банкам, госуслугам, медицине, соцзащите. Без действующего номера сложно восстановить доступ к сервисам, записаться к врачу или получить консультацию.

Далеко не все пенсионеры имеют смартфоны с NFC, а тем более — способность и желание осваивать банковские приложения. Платёжные стикеры требуют привязки к счёту и настройки через приложение — для многих это непреодолимый барьер. Эксперт поясняет, что даже если телефон есть, мошенники активно атакуют именно эту группу: фейковые чаты «помощи» и «выплат» множатся.

«На практике это означает, что мы выдавливаем миллионы людей из финансового поля. Пенсионер без смартфона или с кнопочным телефоном оказывается в цифровом гетто: не может заплатить в магазине, если кассир отказывается принимать наличные, не может подтвердить операцию, не может получить услугу», - отметил Яков Якубович.

Решение должно быть законодательным: сохранение безальтернативного приёма наличных во всех точках продаж и социальных учреждениях, а также обучение пожилых людей базовой цифровой грамотности за государственный счёт. Без этого цифровизация превращается в социальную дискриминацию, пишет RuNews24.ru.

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