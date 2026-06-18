Александр Козловский о запретах: Надеюсь, будет торжествовать здравый смысл

Условную линию «Единая Россия против запретов» прокомментировал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Всегда есть желание у моих коллег внести какой-то законопроект, который был бы полезен, но так можно дойти до абсурда, и зачастую мы доходим до него, потому что, принимая законопроект, мы думаем о какой-то маленькой части нашего населения, а в итоге он касается потом всех. Любой федеральный проект действует на всей территории Российской Федерации», — отметил Александр Козловский.

К сожалению, есть и такие депутаты, подчеркнул парламентарий. «Но я надеюсь, что все-таки будет торжествовать здравый смысл. Политика нашей партии - не уходить в популизм, а основываться на ответственности. Потому что любой законопроект, любое обещание влияет на жизнь наших граждан».

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.