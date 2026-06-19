В рамках летней оздоровительной кампании в Псковской области пройдут встречи с бойцами СВО

Псковская область одним из первых регионов России включилась в масштабный просветительский проект «Служу Отечеству». Его третий год подряд организуют общество «Знание» и государственный фонд «Защитники Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: общество «Знание»

В течение лета для школьников и студентов по всей стране пройдут открытые дискуссии с ветеранами СВО.

В Псковском регионе первыми участниками акции стали студенты Псковского кооперативного техникума. С ними встретился ветеран СВО Александр Корушкин. Он рассказал молодым людям о том, как принял решение встать на защиту Родины. На СВО Александр Корушкин отправился добровольцем. Воевал в составе особого подразделения — специального мотовзвода, ведь у себя в Пскове он возглавляет мотоклуб «Ночные волки».

После тяжелого ранения Александр Корушкин проходил восстановление в госпиталях и смог вернуться к полноценной жизни, продолжая активную общественную деятельность. В частности, он является заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

«Я вижу, как сегодня идет противостояние не только по линии боевого соприкосновения, но и в виртуальном пространстве — там развернулась борьба за умы и души наших детей. Считаю, что прямой и честный разговор, когда смотришь глаза в глаза, очень важен. Ребята должны уметь отличить добро от зла, правду от лжи, с которой они могут встретиться в том же интернете. Это жизненно важно для будущего нашей страны, поэтому я стал участником акции "Служу Отечеству". Наша сила — в единстве и правде», — поделился ветеран СВО Александр Корушкин.

За три года участниками акции во всей стране стали более 300 ветеранов и участников специальной военной операции. Масштабная патриотическая инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Одно дело — прочитать в книжке или даже кино посмотреть патриотического характера, а другое дело — передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание — это личный пример», — отметил важность участия ветеранов СВО в патриотическом воспитании президент России Владимир Путин.

Личные истории воинов, их рассказы о быте и о взаимовыручке, о поступках и победах — ключевые темы акции «Служу Отечеству».

«Третий год совместно с Российским обществом "Знание" реализуем проект, который объединяет ветеранов специальной военной операции и молодежь по всей стране. Акция "Служу Отечеству" дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества. Видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у школьников и студентов по всей России», — рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Встречи с молодежью состоятся в рамках летней оздоровительной кампании, а ключевые события акции пройдут в дни воинской славы.