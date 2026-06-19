В рамках летней оздоровительной кампании в Псковской области пройдут встречи с бойцами СВО

Псковская область одним из первых регионов России включилась в масштабный просветительский проект «Служу Отечеству». Его третий год подряд организуют общество «Знание» и государственный фонд «Защитники Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Фото: общество «Знание»
В течение лета для школьников и студентов по всей стране пройдут открытые дискуссии с ветеранами СВО.
В Псковском регионе первыми участниками акции стали студенты Псковского кооперативного техникума. С ними встретился ветеран СВО Александр Корушкин. Он рассказал молодым людям о том, как принял решение встать на защиту Родины. На СВО Александр Корушкин отправился добровольцем. Воевал в составе особого подразделения — специального мотовзвода, ведь у себя в Пскове он возглавляет мотоклуб «Ночные волки».
После тяжелого ранения Александр Корушкин проходил восстановление в госпиталях и смог вернуться к полноценной жизни, продолжая активную общественную деятельность. В частности, он является заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.
За три года участниками акции во всей стране стали более 300 ветеранов и участников специальной военной операции. Масштабная патриотическая инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Личные истории воинов, их рассказы о быте и о взаимовыручке, о поступках и победах — ключевые темы акции «Служу Отечеству».
Встречи с молодежью состоятся в рамках летней оздоровительной кампании, а ключевые события акции пройдут в дни воинской славы.