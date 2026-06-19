Главврачу Дмитрию Мельцеру вручили грамоту псковского Фонда ОМС

Церемония награждения медицинских работников Порховской межрайонной больницы и других врачей состоялась в Доме молодежи в Пскове 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Почетной грамотой Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области наградили главного врача Порховской межрайонной больницы Дмитрия Мельцера.

Медалью «За наставничество в здравоохранении» наградили врача-педиатра филиала «Бежаницкий» Порховской межрайонной больницы Нину Иванову.

Почетной грамоты министерства здравоохранения Псковской области удостоили медицинскую сестру филиала «Локнянский» Порховской межрайонной больницы Наталью Волкову, врача-акушера-гинеколога Софью Степанову, врача-стоматолога филиала «Дедовичский» Наталью Федорову, зубного врача филиала «Дновский» Татьяну Яружную.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Молдове, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).