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Первый урожай созрел в теплице школы №28 города Пскова

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Помидоры, перцы и огурцы созрели в теплице школа №28 города Пскова. Об этом сообщили в сообществе школы ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Гимназия №28 (Псков)/ сообщество ВКонтакте

«Эта история началась весной, когда под чутким руководством нашего замечательного педагога, Оксаны Ивановны Курчановой, юные садоводы – учащиеся нашей школы – с энтузиазмом взялись за дело. С любовью и заботой была высажена рассада томатов, перцев и огурцов. Каждый росток, каждый маленький листик – все это результат их труда и стремления к созданию чего-то прекрасного», - рассказали в образовательном учреждении. 

 

Сотрудники отметили, что школьная теплица стала настоящей лабораторией жизни, где дети смогли наблюдать за ростом растений, изучать их потребности и учиться ответственности. Своевременный полив, рыхление почвы, удаление сорняков – все эти простые действия превратились в увлекательный процесс, наполненный смыслом.

«И вот, спустя месяцы заботы и ожидания, наши усилия принесли свои плоды! Яркие, сочные помидоры, аппетитные перцы и хрустящие огурцы – все это результат совместной работы, терпения и любви к природе. Этот первый урожай – не просто овощи, это символ того, что может произойти, когда дети и взрослые объединяются ради общей цели. Мы видим в этом не только вкусный и полезный результат, но и бесценный опыт для наших учеников», - сообщили в школе. 

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