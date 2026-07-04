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На Земле началась сильная магнитная буря

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В субботу, 4 июля, на Земле началась сильная магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram.

«На Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще 2 дня назад сильная магнитная буря уровня G3», — говорится в сообщении. Решающий перелом в том, чтобы буря началась, произошел в полночь 4 июля.

Уточняется, что с начала 2026 года это геомагнитное событие стало вторым по силе после бури, длившейся с 19 по 21 января, ей был присвоен уровень G4.

Ранее в ИКИ РАН предупреждали, что на Землю обрушится магнитная буря. При этом отмечалось, что она начнется 3 июля и продлится более суток,  пишет «Лента.ру».

До этого стало известно, что в ночь на 1 июля на Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса. Отмечалось, что за предшествующие событию сутки произошло еще 17 менее мощных вспышек.

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