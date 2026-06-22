Россиян предупредили о ночных поступлениях зарплаты

Трудовое законодательство не регламентирует, в какое время зарплата должна поступать на счет сотрудника, важно лишь, чтобы не были нарушены установленные сроки выплат. Если деньги перечислили вовремя, но они пришли в ночное время, это не является нарушением, рассказала RT Юлия Исакова, руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group.
«Такая ситуация чаще связана с особенностями работы банков и платежных систем. Основная статья — 136 ТК России — устанавливает порядок, место и сроки выплаты зарплаты, а также правило, что платить нужно не реже, чем каждые полмесяца», — уточнила специалист.
В какое время деньги поступят на счет работника, зависит от ряда факторов: особенности работы банка (некоторые организации работают круглосуточно, но массовые зачисления часто проводят в ночные часы или рано утром), тип перевода (между счетами одного банка или с помощью системы быстрых расчетов), дата и время отправки средств работодателем, пишет «Лента.ру».
В итоге ночное зачисление зарплаты может быть просто технической особенностью банковской инфраструктуры. Если деньги пришли в установленные сроки, это не является зажержкой выплаты или нарушением со стороны работодателя.
Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет, в период с 2010 по 2025 год, выросла почти в пять раз — с 21 тысячи до 100 тысяч рублей.