Россиян предупредили о ночных поступлениях зарплаты

Трудовое законодательство не регламентирует, в какое время зарплата должна поступать на счет сотрудника, важно лишь, чтобы не были нарушены установленные сроки выплат. Если деньги перечислили вовремя, но они пришли в ночное время, это не является нарушением, рассказала RT Юлия Исакова, руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group.

«Такая ситуация чаще связана с особенностями работы банков и платежных систем. Основная статья — 136 ТК России — устанавливает порядок, место и сроки выплаты зарплаты, а также правило, что платить нужно не реже, чем каждые полмесяца», — уточнила специалист.

В какое время деньги поступят на счет работника, зависит от ряда факторов: особенности работы банка (некоторые организации работают круглосуточно, но массовые зачисления часто проводят в ночные часы или рано утром), тип перевода (между счетами одного банка или с помощью системы быстрых расчетов), дата и время отправки средств работодателем, пишет «Лента.ру».

«Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день. На сроки также влияют внутренние регламенты банков, включая установленные платежные окна и порядок обработки операций», — продолжила Исакова.

В итоге ночное зачисление зарплаты может быть просто технической особенностью банковской инфраструктуры. Если деньги пришли в установленные сроки, это не является зажержкой выплаты или нарушением со стороны работодателя.

Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет, в период с 2010 по 2025 год, выросла почти в пять раз — с 21 тысячи до 100 тысяч рублей.