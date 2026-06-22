20 тысяч гектаров земель обследовал Россельхознадзор с помощью приложения «Инспектор»

В Псковской области с помощью мобильного приложения «Инспектор» Россельхознадзором обследовано почти 20 тысяч гектаров сельхозземель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С начала 2026 года, по состоянию на 22 июня, специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении контрольных (надзорных) мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения с помощью мобильного приложения «Инспектор» в Псковской области обследовали 19,4 тыс. га земель, при этом на площади 18,7 тыс. га выявили нарушения.

Правообладателям сельхозугодий выдали 31 предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства России.

В начале июня 2026 года с помощью мобильного приложения «Инспектор» управление провело контрольные (надзорные) мероприятия на двух земельных участках сельхозназначения в Опочецком муниципальном округе региона. Сотрудники ведомства установили, что суммарная площадь участков, зарастающих древесно-кустарниковой растительностью и не использующихся для сельскохозяйственного производства, составляет 15,4 га.

Правообладателям земель объявят предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством, и предложат меры по их устранению.