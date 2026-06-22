 
Общество

20 тысяч гектаров земель обследовал Россельхознадзор с помощью приложения «Инспектор»

0

В Псковской области с помощью мобильного приложения «Инспектор» Россельхознадзором обследовано почти 20 тысяч гектаров сельхозземель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С начала 2026 года, по состоянию на 22 июня, специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении контрольных (надзорных) мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения с помощью мобильного приложения «Инспектор» в Псковской области обследовали 19,4 тыс. га земель, при этом на площади 18,7 тыс. га выявили нарушения.

Правообладателям сельхозугодий выдали 31 предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства России.

В начале июня 2026 года с помощью мобильного приложения «Инспектор» управление провело контрольные (надзорные) мероприятия на двух земельных участках сельхозназначения в Опочецком муниципальном округе региона. Сотрудники ведомства установили, что суммарная площадь участков, зарастающих древесно-кустарниковой растительностью и не использующихся для сельскохозяйственного производства, составляет 15,4 га.

Правообладателям земель объявят предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством, и предложат меры по их устранению.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026