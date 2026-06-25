Вынесен приговор двум участникам нападения на псковских десантников в 2000 году

Суд вынес приговор участникам нападения на псковских десантников в 2000 году, при котором погибли 84 военнослужащих, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

На скамье подсудимых оказались Арслан Таушев* и Расул Кошманбетов*, суд дал первому 23, а второму 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209, статьей 279 и статьей 317 Уголовного кодекса — участие в банде, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих.

«Следствием и судом установлено, что в феврале 2000 года Таушев* и Кошманбетов* в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева* и Хаттаба* приняли участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики», — рассказали в СК.

Как отметили в ведомстве, нападение на военных было с трех сторон, Таушев* и Кошманбетов*, вооруженные пулеметом Калашникова и автоматом, вели прицельный огонь по военнослужащим.

«В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, а четверым причинены ранения различной степени тяжести», — уточнили в СК.

Следователи продолжают устанавливать других участников этого нападения.

В декабре 2025 года СК сообщил, что следователи установили причастность 52 человек к этому нападению. Из них 35 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному.

Семь человек по этому делу были объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью — они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении трех участников уголовные дела уже рассматривают суды, а еще с пятью фигурантами проводятся следственные действия, пишет РБК.

*внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга