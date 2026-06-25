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Акцию помощи зооприютам запустила «Единая Россия» в Псковской области

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Старт благотворительной акции помощи приютам для бездомных животных дали в «Единой России», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии, основатель фонда «Земляки» Александр Козловский.

«Друзья! Сегодня мы даем старт нашей традиционной благотворительной акции помощи приютам для бездомных животных. Уже не первый год мы проводим ее вместе с фондом "Земляки" и партией "Единая Россия" в рамках партпроекта "Защита животного мира". И каждый раз убеждаемся: в Псковской области очень много неравнодушных людей, готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», - сообщил Александр Козловский.

Депутат отметил, что в этом году акция проходит масштабнее и охватывает все муниципалитеты, в которых есть приюты для бездомных животных: Псков, Великие Луки, Псковский, Великолукский, Островский, Себежский, Дедовичский, Невельский, Гдовский, Порховский, Плюсский, Опочецкий, Бежаницкий, Пустошкинский и Новосокольнический округа.

Принимаются корма, лекарства и другие необходимые вещи для животных, находящихся в приютах. Передать помощь можно в местные отделения «Единой России» в каждом из муниципалитетов, участвующих в акции. Вся собранная помощь будет доставлена адресатам.

«Отдельно хочу обратиться к тем, кто готов помогать не только пожертвованиями, но и своим временем. Если у вас есть желание присоединиться к волонтерским выездам в приюты, напишите мне в личные сообщения "ВКонтакте". Обязательно организуем такие поездки и вместе сделаем еще одно доброе дело. И, конечно, самая большая помощь для любого приюта – это любящий хозяин. Каждая собака и каждая кошка ждут человека, который подарит им заботу, внимание и настоящий дом. Приглашаю всех присоединиться к акции. Даже небольшой вклад может изменить чью-то жизнь к лучшему», - добавил Александр Козловский.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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