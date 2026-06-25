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Вице-спикер Игорь Дитрих представляет Псковскую область на XIII Форуме регионов Беларуси и России

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В Минске и Минской области проходит XIII Форум регионов Беларуси и России. Организаторами мероприятия выступают Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совет Федерации Российской Федерации. На площадке форума собрались представители органов власти и бизнес-сообществ двух стран. В делегацию Псковской области вошли вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих, министр экономического развития Андрей Михеев и глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области.

Фотографии: пресс-служба Совета Федерации РФ («СенатИнформ») и пресс-служба Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь

В первый день работы форума прошли тематические секции, посвящённые ключевым направлениям белорусско-российского сотрудничества. Игорь Дитрих стал участником дискуссии на тему «Стратегические направления сотрудничества в сфере здравоохранения Союзного государства». В разговоре помимо представителей органов власти приняли участие главные врачи лечебных учреждений, директора фармацевтических производств, представители научно-исследовательских институтов.

«Заболевания у жителей наших стран одни и те же, а стандарты – разные. Это касается практически всех аспектов здравоохранения: фармакологии, аккредитации учреждений, стандартизации фармацевтических препаратов, медицинского оборудования и техники, финансирования. Наша общая задача – в ближайшее время синхронизировать все эти составляющие, чтобы в рамках Союзного государства всё было взаимозаменяемо и единообразно, с наилучшим КПД, прежде всего для здоровья наших пациентов», – отметил по итогам секции Игорь Дитрих.

Во второй день в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» состоится пленарное заседание с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также руководителей министерств и ведомств, предприятий и организаций, представителей деловых кругов двух стран.

На площадке центра также будет работать выставка достижений народного хозяйства. На стенде Псковской области свою продукцию представят 13 региональных производителей. Посетители смогут попробовать и приобрести псковские пряники, цукаты, мармелад, натуральные морсы и нектары, консервированные грибы, фрукты и ягоды, чаи, сыры, мясную продукцию, деликатесы из улиток, ремесленный хлеб, а также текстильные изделия.

 


Также в рамках форума было заключено соглашение о приграничном сотрудничестве между Островским муниципальным округом и Глубокским районом Витебской области.

 

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Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

Михеев Андрей Сергеевич

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

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