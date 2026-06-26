«Тинь-динь оплата прошла»: СберБанк Онлайн заговорит на языке аниме

Пользователи Сбербанка смогут получать пуш-уведомления о покупках и переводах в стиле аниме, а также тематически оформить приложение и виртуальные карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

В СберБанк Онлайн появился новый аниме-стиль — СберТян. Теперь пользователи смогут не только получать пуш-уведомления о покупках, переводах и других операциях на языке аниме, но и полностью оформить приложение и цифровые карты тематическими фонами. Ранее пользователям мобильного приложения было доступно три варианта пуш-уведомлений: стандартный, позитивный и стиль СберКота.

После настройки нового стиля сообщения от банка и каждое транзакционное событие вроде покупки или перевода начинают приходить в аниме-манере — с характерными фразами, эмоциями и японскими каомодзи. Например, «Уи-и-и! Твоя награда за труд! (≧◡≦)» — так может выглядеть сообщение о зачислении зарплаты. Для разных сценариев пользователей будут ждать десятки вариантов текстов, которые будут регулярно обновляться.

Помимо пуш-уведомлений, пользователи смогут изменить оформление приложения и обложку цифровой карты с помощью 6 объёмных картинок. Фоны СберТян доступны на актуальных версиях iOS и Android. Пуш-уведомления в новом стиле смогут получать владельцы android-смартфонов с версией приложения 16.14 и выше.