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Врач рассказал о вреде народных методов лечения изжоги

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Народные методы лечения изжоги, такие как молоко, минеральная вода и сода, дают лишь кратковременный антацидный эффект, при этом сода может даже усугубить ситуацию, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

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«Сода, молоко и минеральная вода дают кратковременный антацидный эффект, основанный на нейтрализации кислоты, но не обеспечивают стабильного контроля симптомов. Сода может вызывать "рикошет" — усиление кислотопродукции спустя 30-40 минут, а также приводит к избыточному поступлению натрия, что способствует задержке жидкости, отекам и повышению артериального давления. Молоко и минеральная вода обладают слабым и кратковременным эффектом и не сопоставимы с аптечными антацидами», — сказал Дмитрий Карпенко.

Он уточнил, что изжога — это ощущение жжения, которое распространяется из области эпигастрия (подложечной области) за грудину и иногда может подниматься в горло. Изжога является облигатным симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Именно на этот симптом врачи ориентируются в первую очередь при оценке пациента.

По словам Дмитрия Карпенко, распространенное мнение о том, что изжогу вызывают только острая или жирная пища, является упрощением. Триггером может быть практически любой продукт, включая сладкое, мед, оливковое масло первого отжима и различные виды выпечки.

Эксперт отметил, что обращение к врачу необходимо, если изжога возникает регулярно, повторяется на фоне разных продуктов или сопровождается дополнительными симптомами. В таких ситуациях самолечение не рекомендуется, поскольку может потребоваться комплексная терапия, включающая несколько препаратов и длительное наблюдение, пишет ТАСС.

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