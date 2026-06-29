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Выпускникам Псковского филиала университета ФСИН присвоили звания лейтенантов

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Торжественные мероприятия, посвященные выпуску специалистов для УИС 2026 года, начались построением на плацу Псковского филиала университета ФСИН курсантов четвертого курса, которым был объявлен приказ о присвоении очередного специального звания «лейтенант внутренней службы», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН 

Выпускников со знаменательным в их жизни событием поздравили начальник Псковского филиала университета Александр Сысоев, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев и председатель Совета ветеранов филиала Степан Тунчик, которые пожелали молодым офицерам быть верными присяге и долгу, стать надежным гарантом в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой.

 

Несколько лейтенантов внутренней службы за активное участие в общественной жизни образовательной организации, творческую активность и инициативу были отмечены благодарностями Псковского филиала Университета ФСИН России и управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

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