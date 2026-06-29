Выпускникам Псковского филиала университета ФСИН присвоили звания лейтенантов

Торжественные мероприятия, посвященные выпуску специалистов для УИС 2026 года, начались построением на плацу Псковского филиала университета ФСИН курсантов четвертого курса, которым был объявлен приказ о присвоении очередного специального звания «лейтенант внутренней службы», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН

Выпускников со знаменательным в их жизни событием поздравили начальник Псковского филиала университета Александр Сысоев, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев и председатель Совета ветеранов филиала Степан Тунчик, которые пожелали молодым офицерам быть верными присяге и долгу, стать надежным гарантом в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой.

Несколько лейтенантов внутренней службы за активное участие в общественной жизни образовательной организации, творческую активность и инициативу были отмечены благодарностями Псковского филиала Университета ФСИН России и управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.