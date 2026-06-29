19 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

35 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 22 по 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе обследования выявлено четыре административных правонарушения, изъято 19 единиц оружия и 302 боеприпаса.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.