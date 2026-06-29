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Интерес к работе в Сбере вырос на 35%

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В Сбере зафиксировали новый рекорд откликов на вакансии. С января по июнь 2026 года компания получила 2,75 млн заявок. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года. Традиционно наибольшая активность соискателей наблюдается в марте-апреле. Несмотря на высокий поток резюме, Сбер сохраняет высокую скорость работы с кандидатами: среднее время обработки отклика составляет менее двух суток, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Основным драйвером роста интереса стал ИТ-сектор. В пятёрку вакансий-лидеров по количеству откликов вошли: Java-разработчик (middle) — 64,4 тысячи откликов, Java-разработчик (senior) — 58,3 тысячи, ИТ-аналитик (middle) — 49 тысяч, Frontend-разработчик (middle) — 41,2 тысячи и ИТ-аналитик (senior) — 29,6 тысячи. 

Конкуренция за ИТ-вакансии в ряде регионов оказалась в разы выше, чем в Москве. Так, в Санкт-Петербурге конкурс превысил столичный на вакансии Java-разработчика (senior), frontend-разработчика (senior), data scientist (senior) и ML-engineer (junior). В Самаре – на инженера по нагрузочному тестированию (middle). В Ростове-на-Дону наиболее высокий конкурс наблюдался на позицию Golang-разработчика (middle).

Высокий интерес к работе в Сбере сохраняется не только среди ИТ-специалистов. В число наиболее востребованных вакансий также вошли водитель-инкассатор (13,9 тысячи откликов) и менеджер по продаже зарплатных проектов (10,3 тысячи откликов).

«Рост числа откликов показывает устойчивый интерес соискателей к работе в Сбере. Для нас важно не только привлекать сильных специалистов, но и обеспечивать высокий уровень кандидатского опыта на всех этапах отбора. Поэтому мы уделяем особое внимание скорости обратной связи, прозрачности процессов и качеству взаимодействия с кандидатами. Сегодня даже при рекордном количестве заявок среднее время обработки отклика составляет всего одни сутки, что позволяет нам сохранять эффективность найма и оперативно принимать решения», - отметил управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбербанка Денис Замалетдинов. 
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