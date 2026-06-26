Иностранный агент из Пскова обжалует штраф в областном суде

В Псковский областной суд поступила жалоба защитника псковского журналиста Алексея Семенова* на назначение наказания в виде административного штрафа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Алексей Семенов* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом отчетов). Штраф составил 30 000 рублей.

Судебное заседание назначено на 20 июля.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов