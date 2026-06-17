Суд оштрафовал псковского иноагента на 30 тысяч рублей за несданные в Минюст отчеты

Псковский городской суд рассмотрел дело в отношении иноагента, псковского журналиста Алексея Семенова* о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, 16 июля 2025 года Алексей Семенов* в установленные сроки не исполнил обязанности по предоставлению в уполномоченный орган соответствующих сведений (отчетов по формам №ОИА001 и №ОИА007 за 2025 год), в связи с чем нарушил требования пункта 1 части 8 статьи 9 федерального закона от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

С учетом всех обстоятельств по делу, Алексей Семенов* признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов