Более 2,5 тысяч жителей Псковской области стали участниками федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошёл в Псковской области 26 июня. Мероприятие охватило областной центр и большинство муниципальных районов, собрав 2513 соискателей, 4164 вакансии и 172 работодателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Фото здесь и далее: Областной центр занятости населения

В Пскове главной площадкой стало пространство, впервые оформленное как выездной кадровой центр. Для посетителей работали интерактивные зоны: арт-объект, посвящённый трудовым династиям, фотовыставка «Лучший по профессии», а также интерактивная экспозиция к 35-летию службы занятости. Молодёжный кадровый центр представил арт-объект «Барабан профессий», вызвавший особый интерес у молодёжи.

В рамках ярмарки состоялись профессиональные туры на предприятия региона. Так, 28 студентов учреждений среднего профессионального образования посетили завод холодильного оборудования «Элементум», где ознакомились с производственными цехами, лабораторией контроля качества и полным циклом выпуска продукции.

«У нас на ярмарке были представлены все отрасли: промышленность, банковский сектор, медицинские организации, силовые ведомства, сельское хозяйство и другие. Всё подготовлено под любой запрос», — отметила министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Активная работа велась и в районах области. Свои площадки открылись в Великих Луках, Острове, Порхове, Невеле, Печорах и других муниципалитетах. Там прошли встречи с местными работодателями, профориентационные мероприятия для школьников и студентов, индивидуальные консультации по трудоустройству и смене профессии.

Ярмарка стала одним из ключевых событий в сфере кадрового обеспечения региона, позволив соискателям напрямую пообщаться с работодателями, а предприятиям — найти новых сотрудников.