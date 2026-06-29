Призывники из Псковской области отправились на службу в части Росгвардии

Призывники из Псковской области отправились нести службу в воинские части Росгвардии. Перед отправкой юноши посетили Храм святителя Николая, где настоятель храма отец Павел благословил их на предстоящую службу, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Затем в ведомстве состоялась встреча призывников с начальником управления полковником полиции Денисом Бесединым. Руководитель пожелал молодым людям успешной службы и отметил важность ответственного отношения к выполнению воинского долга.

В завершение встречи полковник полиции Денис Беседин пригласил призывников после окончания службы рассмотреть возможность пополнить ряды псковской Росгвардии — в подразделениях вневедомственной охраны и ОМОН «Кром».

Перед отправкой юноши прошли тщательный отбор, который включал оценку состояния здоровья, изучение биографии и профессионально-психологическое тестирование. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.