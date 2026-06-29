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Охранника из Великих Лук наградили за предотвращение теракта

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Сотрудника частной охранной организации «Байкал» в Великих Луках наградили за предотвращение террористического акта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города. 

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Сегодня в ходе еженедельного планерного совещания глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев вручил почетную грамоту сотруднику частной охранной организации «Байкал» Игорю Захарову.

1 сентября 2025 года около 11:40 в здании администрации города Великие Луки злоумышленник предпринял попытку совершения террористического акта путем поджога. По данному факту компетентными органами возбуждено уголовное дело.

«Благодаря бдительности, грамотным и своевременным действиям Игоря Захарова преступный умысел не был доведен до конца. Сотрудник охраны оперативно пресек противоправные действия, предотвратив возможные тяжкие последствия для жизни и здоровья граждан, находившихся в здании администрации города, а также сохранив муниципальное имущество», - рассказали в администрации. 

За проявленную гражданскую ответственность, мужество и высокий профессионализм Игорь Захаров был отмечен почетной грамотой администрации города Великие Луки.

«Администрация города выражает признательность Игорю Захарову за добросовестное исполнение служебного долга, личную ответственность и вклад в обеспечение безопасности жителей города. Призываем жителей и гостей Великих Лук сохранять бдительность и внимательность: при обнаружении подозрительных предметов, запахов, людей с подозрительным поведением или иных тревожных обстоятельств немедленно сообщайте в экстренные службы по телефону 112 или в правоохранительные органы по телефону 102», - призвали в администрации.
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Беляев Андрей Геннадьевич

Беляев Андрей Геннадьевич

Глава администрации Великих Лук

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