Охранника из Великих Лук наградили за предотвращение теракта

Сотрудника частной охранной организации «Байкал» в Великих Луках наградили за предотвращение террористического акта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Сегодня в ходе еженедельного планерного совещания глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев вручил почетную грамоту сотруднику частной охранной организации «Байкал» Игорю Захарову.

1 сентября 2025 года около 11:40 в здании администрации города Великие Луки злоумышленник предпринял попытку совершения террористического акта путем поджога. По данному факту компетентными органами возбуждено уголовное дело.

«Благодаря бдительности, грамотным и своевременным действиям Игоря Захарова преступный умысел не был доведен до конца. Сотрудник охраны оперативно пресек противоправные действия, предотвратив возможные тяжкие последствия для жизни и здоровья граждан, находившихся в здании администрации города, а также сохранив муниципальное имущество», - рассказали в администрации.

За проявленную гражданскую ответственность, мужество и высокий профессионализм Игорь Захаров был отмечен почетной грамотой администрации города Великие Луки.