Происшествия

Великолучанина, пытавшегося швырнуть в здание администрации коктейль Молотова, остановили охранники

Великолучанина, пытавшегося швырнуть в здание администрации коктейль Молотова, остановили работники частной охранной организации, находящиеся на дежурстве в администрации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Скриншот: видео УФСБ России по Псковской области

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Псковской области о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ – покушение на террористический акт, а именно поджог.

Органом предварительного следствия мужчина обвиняется в том, что 1 сентября изготовил коктейль Молотова и тот же день направился в сторону администрации города Великие Луки, где, находясь на крыльце здания, достал из своего рюкзака стеклянную банку с горючей жидкостью и попытался поджечь фитиль. Однако совершить поджог ему не удалось, так как его остановили работники частной охранной организации.

Ходатайство следователя рассмотрено в отсутствие обвиняемого, находящегося на стационарной комплексной судебно-психиатрической экспертизе в Санкт-Петербурге, суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей на 2 месяца.