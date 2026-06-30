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Пскович задержан у железнодорожных путей с наркотиками массой более 1 грамма

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Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Пскова за приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

По версии следствия, в мае 2026 года обвиняемый незаконно приобрел наркотическое средство массой 1,03 грамма с целью личного употребления. Заказ был оформлен посредством мессенджера. После этого мужчина забрал товар на участке местности, расположенном в районе лесополосы поблизости от подъездных железнодорожных путей к станции Березки парка «Запсковье».

При переходе железнодорожных путей мужчину задержали сотрудниками Псковского линейного отряда МВД России на транспорте с последующим изъятием наркотического средства.

Уголовное дело прокуратура направила в Псковский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.

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