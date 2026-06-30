Новые профессии и специальности ввели в российских колледжах

В российских колледжах появились новые направления, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Введены новые <...> профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям», — сказал он журналистам на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.

Также абитуриенты смогут выбрать такие технологические направления, как интеграция решений с применением ИИ, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники, пишет РИА Новости.

У некоторых школьников появилась возможность получить первую профессию еще во время обучения, добавил он. Соответствующее решение приняли в рамках правительственного часа по СПО в Госдуме.

По словам Кравцова, поступление в колледжи сейчас выбирают порядка 60% девятиклассников. В прошлую приемную кампанию абитуриенты подали рекордное количество заявлений — почти четыре миллиона, напомнил он.