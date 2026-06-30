Эксперт рассказал, что кризис второго курса — не личная неудача, а доказанное явление, это нормально

«Многие преподаватели вузов, включая меня, ежегодно наблюдают одну и ту же картину. Первый курс — эйфория. Поступил, сдал ЕГЭ, родители гордятся, друзья завидуют. Всё новое, интересное, хочется учиться, знакомиться, участвовать в конференциях. Но это проходит к окончанию второго семестра. А на втором-третьем курсе — апатия. Пропадает интерес, падает успеваемость, появляются академические задолженности, а до диплома ещё далеко. Студенты признаются: «Я не хочу учиться вообще». Некоторые даже плачут от того, что им не нравится специальность, они не понимают, как выполнять задания, зачем им всё это», — рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Это явление в мировой практике называется «синдром второкурсника». Цель «поступить» достигнута, а новая цель не найдена. Студент не видит, зачем ему всё это, куда он движется, что будет после диплома. Он как будто застрял в пустыне: вокруг песок, горизонт не виден, а идти надо. На втором курсе нагрузка объективно возрастает. Первый курс — это адаптация к новой среде, к новым требованиям. Второй — это уже серьёзная учёба. Сложные предметы, объёмные задания, более строгие преподаватели.

«Добавьте сюда внутреннее истощение, накопившуюся усталость за первый год — и получается гремучая смесь. Студент чувствует, что он уже всё знает, что пора идти работать, зарабатывать деньги, что он как будто повзрослел и университетская рутина кажется бессмысленной», — объяснил Яков Якубович.

По словам эксперта, в этой позиции скрыты серьёзные подводные камни. Первый — потеря темпа. Если бросить учёбу на втором курсе, потом вернуться будет очень сложно. Второй — иллюзия готовности. Молодому человеку кажется, что он уже специалист — известный синдром Даннинга — Крюгера. На самом деле он только начал понимать, как устроена профессия. Третий — недооценка системных знаний. Без фундаментальной базы карьерный рост будет ограничен. Через несколько лет человек упрётся в потолок — и поймёт, что не хватает именно тех знаний, которые он не получил на втором-третьем курсе.

«Как пережить эту "пустыню"? Во-первых, признать, что это нормально. Кризис второго курса — не личная неудача, а доказанное явление. Это этап, который проходят многие. Во-вторых, найти новую цель. Не абстрактную "получить диплом", а конкретную: освоить определённый навык, написать статью, участвовать в конференции, пройти стажировку. В-третьих, понять, что учёба преследует в качестве цели не оценки, а системное мышление, умение работать с большими объёмами информации — навыки, которые пригодятся в любой профессии. В-четвёртых, не замыкаться в себе. Общаться с преподавателями, с однокурсниками, с теми, кто уже прошёл этот путь. Иногда достаточно услышать: "Я тоже через это проходил, это пройдёт" — чтобы снова захотеть учиться», — прокомментировал эксперт.

Главный совет — не принимать поспешных решений. Второй курс — это не время для радикальных перемен. Это время для переосмысления и поиска новых ориентиров. И если подойти к этому осознанно, кризис обернётся не поражением, а точкой роста, пишет RuNews24.ru .