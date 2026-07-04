Врач назвал клиническую норму проживания утраты близкого человека

Клиническая норма проживания потери близкого человека составляет 2–3 месяца, сообщил психиатр Алексей Вилков.

«А если горевание затянулось и продолжается более 4–5 месяцев, то уже можно говорить о депрессивных переживаниях, — такова статистика клинических диагнозов», — пояснил он «Известиям».

В этом случае, по словам собеседника редакции, необходима поддержка специалистов. Причем помощь профессионалов может потребоваться даже в первый месяц реакции горя, если у человека наблюдаются острые депрессивные переживания, плаксивость и нарушения сна.

«В норме люди принимают смерть близкого человека, «прорабатывают» ее, свыкаются с потерей и вновь живут обычной жизнью, оставаясь в настоящем, а не застревая в прошлом», — пояснил психиатр.

Реакция людей на человекоподобных роботов, призванных помочь с проживанием горя, по мнению эксперта, будет индивидуальной. Одним копия близкого человека позволит справиться с переживаниями, а у других, наоборот, вызовет еще больше тревоги, напомнив о его безвременном уходе.