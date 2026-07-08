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День многодетной семьи впервые отмечают в Псковской области

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Региональный праздник - День многодетной семьи - впервые отмечают в Псковской области сегодня, 8 июля. 

Изображение сгенерировано ИИ

Идея установления в регионе Дня многодетной семьи согласуется с принятой в прошлом году Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года. На государственном уровне обозначены цели сохранения населения за счёт повышения уровня рождаемости и охраны, поддержки и защиты семьи как фундаментальной основы российского общества.

В регионе более 9 тысяч многодетных семей, в них воспитываются 32 тысячи детей. По словам губернатора Михаила Ведерникова, в области предусмотрен целый пакет мер их поддержки: выплата 600 тысяч рублей молодым семьям при рождении третьего ребенка, компенсация стоимости обучения в колледжах и вузах, льготы на питание, проезд и ЖКУ, предоставление земельных участков, единовременная выплата на школьную форму для деток из малообеспеченных многодетных семей выросла до 5 тысяч рублей. 

Кроме того, 26 победителей конкурса «Многодетная семья года» получили сертификаты на жильё, а 36 семей обеспечены вместительными автомобилями.

Ранее, с 1 июля, был увеличен с 5 до 10 тысяч номинал сертификата при рождении ребенка.

Напомним, в Псковской области отмечают и другие региональные праздничные дни: 20 февраля - День флага Псковской области, 30 апреля - День Знамени Победы, первое воскресенье июля - День партизанской славы, 23 августа - День образования Псковской области.

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