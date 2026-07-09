В российских школах изменится подход к изучению истории и обществознания с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в российских школах вводится единая программа по истории для пятых-девятых классов с фиксированным набором часов и без права менять порядок тем, одновременно обществознание на уровне основного общего образования остаётся только в девятом классе, следует из письма Минпросвещения РФ.

«С 1 сентября 2026 года в 5-9 классах должна реализовываться федеральная рабочая программа по учебному предмету "История"», — говорится в документе.

Так, согласно программе, с нового учебного года в пятом классе 68 часов должны быть посвящены всеобщей истории, 34 — «Истории нашего края».

В шестом и седьмом классах 28 часов отведут для изучения всеобщей истории, 57 часов — истории России, 17 часов — «Истории нашего края» соответственно.

В восьмом классе учителя должны будут уделить 34 часа всеобщей истории, 68 часов — истории России. В девятом классе 23 часа отведено на изучение всеобщей истории, 45 часов — истории России.

Минпросвещения РФ в письме сообщает, что исключает возможность варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса.

Кроме того, уточняется ряд формулировок в содержании и поурочном планировании учебного предмета в соответствии с государственными учебниками по истории, внесены изменения в содержание учебного курса «История нашего края». Помимо этого, изменен перечень элементов содержания, проверяемых на основном государственном экзамене (ОГЭ) по истории.

Также в Минпросвещения РФ напомнили, что с 1 сентября 2026 года учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования будет изучаться только в девятом классе.

Согласно тексту письма, в десятом классе с нового учебного года должна реализовываться федеральная рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) в количестве двух часов в неделю (всего 68 часов). В 11 классе данная программа будет действовать с 1 сентября 2027 года в количестве один час в неделю (всего 34 часа).

Помимо этого, в 11 классе в новом учебном году продолжит реализовываться федеральная рабочая программа по обществознанию на базовом уровне предыдущего года обучения в количестве двух часов в неделю (всего 68 часов), пишет «Интерфакс».

Изменения в федеральную рабочую программу по обществознанию на углубленном уровне не вносились, отмечается в письме.