В Якутии задержали псковича за неадекватное поведение в поезде

В Якутии сотрудники транспортной полиции задержали агрессивного псковича, сорвавшего стоп-кран в поезде и оказавшего сопротивление, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте

В дежурную часть ведомства поступило сообщение, о том, что в пассажирском поезде сообщением «Благовещенск-Нижний Бестях» находится неадекватный пассажир, который сорвал стоп-кран, из-за чего поезд совершил экстренное торможение.

Правонарушитель вел себя неадекватно, пугал своим поведением других пассажиров. Наряд сопровождения патрульно-постовой службы Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте задержал 26-летнего жителя Пскова. В процессе общения со стражами правопорядка мужчина взял зонт, воображая, что это огнестрельное оружие, и оказал сопротивление полицейским, пытаясь вырваться.

По станции Алдан правонарушитель был снят с поезда и доставлен в дежурную комнату линейного пункта полиции. Полицейским мужчина пояснил, что несколько дней в большом количестве употреблял алкоголь, в процессе следования в поезде ему показалось, что он проспал свою остановку, для этого он сорвал стоп-кран и попытался выйти из вагона.

По результатам медицинского освидетельствования алкогольного либо наркотического опьянения не выявлено.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ.