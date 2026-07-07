«Дневной дозор»: Кто виноват в топливном кризисе и что делать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Кто виноват в нехватке бензина (коллективный Запад, российские власти, топливные компании, скупщики бензина)? Что делать (продавать бензин по талонам, по номерам, поднимать цену?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Километровые очереди на заправках и отсутствие топлива на них – вот уже третью неделю самая обсуждаемая и болезненная для российского общества тема.

Не обошел стороной топливный кризис и Псковскую область. Уже практически месяц не утихает общественное обсуждение из-за отсутствия бензина на заправках, у регионального руководства эта ситуация находится под контролем. По версии властей, во многом именно ажиотажный спрос приводит к очередям и нехватке топлива. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 4 июля, прокомментировал ситуацию на псковских заправках:

«Ажиотаж, к сожалению, сохраняется. Это неприятно, но прогнозируемо. Для возвращения спроса в нормальное русло нужно время. По текущим наблюдениям, он незначительно снизился. Ряд заправок на трассах спокойно отпускали топливо в течение дня и даже без особых очередей. Однако были и заметные исключения. Зафиксирован суточный антирекорд — очередь ранним утром составила 106 машин. Также в ряде районов суточная норма бензина заканчивалась еще в первой половине дня. В Пыталово, например, его полностью разобрали уже к полдесятого утра. Несмотря на некоторые положительные сдвиги, на выходных прогнозируем ухудшение ситуации. Сейчас дачный сезон, и большое количество людей на личном транспорте приедет из других регионов. Поэтому ожидаем, что топливо будет заканчиваться еще быстрее, чем сейчас».

Существует несколько точек зрения по данной проблеме. Одни винят в дефиците топлива коллективный Запад, мол, виноваты американцы и европейцы, которые предоставляют оружие, разведданные и финансовые средства и фактически спонсируют удары украинских беспилотников, которые и вывели из строя часть мощностей российских НПЗ.

Есть мнение о том, что виноваты российские власти, которые не спрогнозировали потенциальную угрозу, не среагировали оперативно на удары по НПЗ, не обеспечили 100-процентную эффективность работы ПВО. Сегодня же, по мнению сторонников такой точки зрения, пока от отсутствия топлива страдают люди и бизнес, сельское хозяйство и туризм, власти не предпринимают оперативных действий для решения проблемы, надеются на «авось» и ждут, что все само собой решится.

Среди виноватых видит общественность и топливные компании, и перекупщиков бензина… Так уж сложилось по старой русской традиции: в любой кризисной ситуации искать ответ на вопрос «Кто виноват?».

Еще один, не менее важный вопрос, который требует ответа, – что в данной ситуации делать? Стоит ли продавать бензин по талонам? Может быть, нужно прибегнуть к опыту Орловской области, где значительно сократить очереди удалось продажей топлива по номерам? Надо ли бороться с перекупщиками? Или как-то «приструнить» топливные компании? Например, в Московском регионе ФАС возбудила дело в отношении шести сетей АЗС, повысивших цены на топливо. В Псковской же области мы можем наблюдать скорее полное отсутствие какой-либо публичной активности местного УФАС по топливной проблематике. Мы попытались получить от ведомства комментарий, однако госпожа Белоконь на наши звонки не ответила.

А как на эти вопросы ответят наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».

Картина, когда автомобилист готов отстоять огромную очередь на заправке, чтобы заполнить бак бензином на 5–8 литров, сегодня не редкость. Многие боятся, что завтра бензина может не быть вовсе, а зря, считает заместитель руководителя фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области Алексей Севастьянов. Он убежден, что отсутствие бензина на заправках связано не только с беспилотными атаками на НПЗ. По его данным, проблем с поставками топлива в регион на сегодняшний день нет, а вот причина его отсутствия на городских АЗС — это человеческая паника. Прокомментировал он и текущие ценники на горючее:

«Ажиотаж, наверное, был немного спровоцирован, в том числе и отчасти беспилотной угрозой или атаками по территории Российской Федерации. Вот. А дальше мы любим: кто-то толкнул, а мы покатились, как катились за гречкой, сейчас покатились за бензином. Потому что для меня абсолютно точно сегодня известно, что в регион топлива поступает сейчас больше, чем обычно.

Если раньше каждый из нас заезжал на заправку раз в 3—4 дня, то сегодня мы заезжаем каждый день по несколько раз. Я думаю, что кризис уже миновал, но сейчас мы наблюдаем ту волну любимой паники: "А вдруг будет хуже?" Это последствия того, что мы видим в текущем моменте.

Надо отдать должное всем представителям нефтяных компаний: они всё-таки держат цену. Поднимать цену — мера, знаете, редко когда мы потом видим, что цены упали обратно. Я думаю, что если каждый из нас немного, чуть-чуть будет к этому более взвешенно относиться, то эта история закончится в ближайшие пару недель».

Дефицит топлива на заправках в Псковской области негативно сказывается на многих отраслях, в том числе и на туристической. По оценке руководителя Псковского областного союза туриндустрии, председателя Общественного совета при министерстве туризма Псковской области, туроператора Светланы Барановой, очереди на заправках еще сильнее усугубляют сложившуюся проблемную ситуацию с горючим:

«Естественно, это является для нас проблемой, как любая негативная ситуация, которая складывается в регионе. Эта ситуация сразу же рикошетит по туристическому потоку. На сегодняшний день мы пока ещё не в полной мере осознаём влияние этого фактора. Мы испытываем сложности и проблемы с заправкой автобусов, чтобы обслуживать туристический поток. Естественно, это всё накладывает отпечаток, и мы ожидаем роста стоимости, потому что трудозатраты возрастают. Мы очень обеспокоены, особенно загородными средствами размещения, которые возят персонал и продукты из города. Их отдалённость от регионального центра и города Великие Луки сказывается, конечно, очень серьёзно. Подстёгивает всё тот ажиотаж, который вокруг этого создан. Людей не останавливает даже цена бензина за 100 рублей и выше. Заправка на трассе, которая предлагала бензин 92—95 по стоимости 120—130 рублей, к концу дня оказалась без топлива».

Главный врач Псковского клинического перинатального центра Максим Борисюк не считает нехватку топлива на заправках поводом для паники. По его мнению, это не более чем искусственно вызванный ажиотаж:

«Если мы оглянемся и посмотрим в недалекое прошлое, то вспомним ковидные времена, когда в самом начале люди активно закупали гречку и прочие атрибуты, которые, как им казалось, были необходимы в первую очередь. Однако дефицита так и не возникло ни с гречкой, ни с туалетной бумагой, ни с чем-либо другим. Соответственно, во многом общественное мнение подогревается, скажем так, не паникой, но некоторыми людьми, которые официально комментируют ситуацию по неизвестным мне причинам — либо из внутренних убеждений, либо по каким-то другим причинам.

В любом случае, нужно оставаться спокойными, и мы должны помнить, что все трудности рано или поздно мы преодолеем».

Генеральный директор компании «Манхэттен Про», которая является официальным сертифицированным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове, Игорь Смирнов не берется дать точный ответ, кто же все-таки виноват в топливном кризисе. Однако в том, что огромные очереди на заправках и растущие цены на бензин крайне негативно сказываются на его бизнесе, — он не сомневается:

«Бьёт однозначно, бьёт сильно, настолько сильно, что отрасль чувствует себя в очень плохом состоянии. Почему? Потому что, во-первых, если есть бензин, то на заправке приходится стоять минимум 3—4 часа. Ты заливаешь 20 литров, и за полдня это расходуется. Никакой экономической целесообразности в этом нет. Поэтому бьёт сильно».

Исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков, так же как и многие псковичи, вынужден стоять в очередях на заправках, но отчасти он даже рад, что топливный кризис случился именно сейчас, когда филармонический сезон завершен. В противном случае гастрольная деятельность Псковской областной филармонии могла бы серьезно пострадать.

«Сейчас не сезон. У нас активный сезон начинается в сентябре, когда концерты идут один за другим. Слава богу, что это случилось сейчас, а не в сентябре, потому что, честно говоря, не знаю, что бы было. Пока нет никаких движений, телодвижений, поэтому это не сказывается, потому что никто не ездит».

Генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий, помимо атак беспилотников по российским НПЗ, видит еще три причины, по которым и случился топливный кризис. Назвал он и способ, благодаря которому ситуацию с недостатком топлива можно было бы выровнять.

«В основе всего лежит наша русская, так называемая, безалаберность. Если бы мы были умнее, а мы умны только задним числом, было бы распоряжение правительства, не знаю, или президента создать, допустим, трёхмесячные запасы топлива для предприятий, работающих на территории Российской Федерации. Это сегодня очень сильно помогло бы решить проблему. Если бы у нас были запасы топлива, если бы мы думали немного дальше, чем обычно, то проблема сегодня не была бы такой острой.

Это первое. Второе. Что касается спекулянтов, которые появились, то, наверное, спекулянты — это не очень хорошо, но они, видимо, нужны людям. Если кто-то платит этим спекулянтам, значит, это людям полезно. В смысле, это хоть какой-то способ получить необходимое, а иногда очень необходимое топливо. Это по поводу спекулянтов. Если весь бензин будет принадлежать спекулянтам, это плохо, с этим нужно что-то делать.

И самое главное, я считаю, что здесь надо включить рыночные механизмы для уменьшения дефицита. Нужно отпустить цену на бензин и заморозить акцизы. По-моему, около 60% стоимости бензина — это акцизы. И деньги пойдут на модернизацию НПЗ. Я думаю, что в течение полугода, хотя я не специалист по восстановлению НПЗ, проблема могла бы как-то решиться. Но для этого нужно отпустить цены. По моим прикидкам, цена будет примерно в два раза дороже, чем сегодня.

Тем не менее, эта мера необходима. А через год всё стабилизируется. Опять же, если будет мудрый подход к этой проблеме со стороны государства. Вот как-то так. Другого способа нет; все эти административные меры ни к чему хорошему не приведут. Дефицит будет усиливаться, и всё будет только ухудшаться. Нужно включать рыночные механизмы для решения этой проблемы».

В сегодняшней программе наши собеседники рассуждали о том, кто же все-таки виноват в нехватке топлива на заправках и как эту проблему стоит решать. Одни наши комментаторы видят основную проблему в беспилотных атаках по российским НПЗ. Многие считают, что усугубляют и без того непростую ситуацию с топливом искусственно созданный ажиотаж и паника. Были сегодня и те, кто винит в случившемся плохую подготовку к чрезвычайным ситуациям со стороны властей.

Так или иначе, ясно одно. Топливный кризис – это очень серьёзный вызов для всей страны и власти, в частности. Его без преувеличения можно назвать первым серьезным кризисом со времен ковида и мобилизации, который существенно влияет на качество жизни и настроения людей. За последние годы мы значительно отвыкли от дефицита товаров или услуг или километровых очередей, кто-то с ними не сталкивался и вовсе. Власти заверяют, что острая фаза кризиса завершится к сентябрю, правда, в сентябре же нам предстоит проголосовать на выборах в Госдуму и ЗакСобрание. Так что от того, как быстро власти найдут ключ к решению проблемы, во многом может зависеть результат голосования.

Александра Братчикова