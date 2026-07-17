39% псковичей сталкивались с неравенством в зарплате — опрос

В Пскове узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдет к руководству. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Согласно опросу работающих псковичей, 27% знают зарплату всех сослуживцев, еще 48% — некоторых. Информированность о зарплате непосредственного руководителя составляет 28%. Информация о зарплатах сотрудников закрыта в 81% компаний.

О заработках коллег мужчины осведомлены чаще женщин. 78% молодежи до 35 лет знают зарплаты хотя бы некоторых сослуживцев, среди тех, кто старше, таких 70%. Чем выше доход, тем выше информированность: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей о чужих зарплатах осведомлены 74%, а среди тех, кто получает свыше 150 тысяч, — уже 84%.

Рассуждая гипотетически, в ситуации, если коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 28% горожан не станут ничего предпринимать. 25% попросят разъяснений у руководства, 13% — повышения зарплаты, а 10% задумаются об увольнении или поиске новой работы. Женщины в такой ситуации скорее выяснят причины у начальства или задумаются о собственной квалификации, тогда как мужчины активнее будут искать нового работодателя, а также трудиться эффективнее.

По факту же с неравенством в зарплате сталкивались 39% респондентов. Действовали так: 16% обсуждали ситуацию с руководством, 15% просили повышения, а 11% уволились. Почти каждый второй (44%), ничего не предпринимал.

Интересно, что среди тех, кто не знает зарплат коллег, только 27% хотели бы узнать их, большинство (59%) предпочитает оставаться в неведении.