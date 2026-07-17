Строительство сетей водоотведения продолжается в Пушкинских Горах

Строительство сетей водоотведения продолжается на улице Первомайской в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / МАХ

Ход работ на объекте обсудили во время выездного совещания с участием начальника управления ЖКХ администрации округа Юрия Егорова, директора ККУ Михаила Занина, представителей подрядной организации и специалиста Росстройконтроля, который осуществляет контроль качества выполнения работ.

По словам Оксаны Филипповой, на территории, где ранее отсутствовала система водоотведения, будут построены локальные очистные сооружения и проложены сети.

«На этой территории, на которой ранее не было системы водоотведения, будут обустроены локальные очистные сооружения и сеть, в которую будут включены здания детского сада «Теремок», Школы искусств-библиотеки, Дома Культуры и другие объекты», — отметила глава округа.