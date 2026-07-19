Хищная росянка начала цвести в Полистовском заповеднике

На верховых болотах Полистовского заповедника в июле начала зацветать хищная росянка. Об этом сообщили в официальном сообществе заповедника ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник/ сообщество ВКонтакте

Цветки росянки раскрываются всего на несколько часов в день и только при ярком солнце. В заповеднике встречаются два вида этого хищника: росянка круглолистная и более редкая росянка английская.

«Для этого растения середина лета становится сложной биологической дилеммой: нужно одновременно ловить насекомых для пропитания и привлекать их же для опыления. Эволюция решила эту проблему пространственным разделением. Ловчие листья с капельками липкого клея расположены у самой земли, в сфагновом мху. Тонкий цветонос с мелкими белыми цветами поднимается высоко вверх – от 10 до 25 сантиметров. Благодаря такой высоте шмели и бабочки спокойно переносят пыльцу, не замечая смертоносных прикорневых ловушек, куда чаще попадают ползающие мухи и муравьи», - рассказали в заповеднике.

Разглядеть их хрупкий баланс между охотой и продолжением рода можно на июльских экскурсиях по экотропам.