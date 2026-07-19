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Россиянам назвали легальные места для продажи собранных в лесу грибов

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Граждане России имеют право свободно посещать леса и собирать для личных нужд грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы. Об этом сообщил главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

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«Россияне имеют право свободно находиться в лесах и собирать для личных нужд грибы, ягоды, березовый сок и прочие лесные ресурсы», — заявил он.

Он отметил, что перед походом в лес рекомендуется уточнить актуальные региональные правила сбора грибов. При этом продать собранный урожай законно можно лишь несколькими способами. По словам Позднякова, наиболее удобным вариантом является сдача продукции предпринимателям, которые организуют специальные приемные пункты.

Также легальная реализация возможна на сезонных ярмарках при соблюдении требований организаторов или на рынках, где предусмотрены «социальные места» для дачников и грибников.

Юрист подчеркнул, что деятельность по сбору ресурсов в промышленных масштабах строго регламентирована. Предпринимателям необходимо соблюдать правила использования конкретных лесных участков и не допускать истощения природных запасов, пишут РИА Новости.

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