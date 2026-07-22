Благоустройство двора обсудили с жителями дома на улице Садовой в Великих Луках

Благоустройство дворовой территории обсудили с жителями дома № 5 по улице Садовой в Великих Луках с представителями управляющей организации. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков/ страница ВКонтакте

В ходе диалога участники встречи приняли решение заменить клумбы, выполненные из автомобильных покрышек, на конструкции из более безопасных и современных материалов. Как отметил Дмитрий Белюков, использование покрышек для благоустройства дворовых территорий не соответствует действующим требованиям.

«Очень приятно видеть, когда жители сами проявляют инициативу и вместе с управляющей организацией делают свой двор красивее и комфортнее. Уже сегодня видно, сколько труда и заботы вложено в эту территорию», — отметил Дмитрий Белюков.