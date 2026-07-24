История с поправками: должны ли учебники меняться каждый год

В последние годы в сфере образования регулярно происходят изменения: обновляются стандарты, программы и учебные материалы. Недавно очередные перемены коснулись учебников истории для 7-8 классов. Из пособий убрали упоминание о государевых холопах, изменили формулировки о вере в Ивана Грозного как в царя и государя и о том, почему Россия не смогла сделать Литву и Польшу своими союзниками в борьбе с Крымским ханством. Кроме того, были уточнены цели продвижения в Поволжье и добровольность объединения России и Украины. В последнее время точечные правки в школьные учебники истории вносят практически каждый год. Но насколько оправдано столь частое переписывание? Действительно ли оно отражает развитие исторической науки, не создает ли проблемы для учителей и учеников? И должно ли вообще содержание учебников отражать актуальную политическую конъюнктуру? Чтобы разобраться с этими вопросами, Псковская Лента Новостей обратилась к экспертам.

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В советское время все школьники страны изучали историю по одним и тем же учебникам – их выпускало издательство «Просвещение». Во многом они были инструментом идеологического воспитания: детям стремились привить идеи коммунизма и социализма, так что пособия изобиловали цитатами Ленина, Маркса и Энгельса.

После распада СССР монополия на издание учебников была отменена. Постепенно появилось множество различных изданий, у учителей появился выбор. При этом точки зрения авторов на исторические события часто отличались, некоторые из них были довольно субъективны. Часть пособий выпускалась в спешке, а потому неизбежно содержала в себе ошибки и неточности.

В 2013 году Владимир Путин высказался о том, что школьные учебники не должны иметь внутренних противоречий и двойных толкований. После этого начались постепенные разработка и переход к единым учебникам истории. В 2023 году были представлены пособия для 10-11 классов, а в 2024 – для 5-9 классов. При этом с момента публикации в них было внесено уже несколько пакетов правок. Значительная их часть связана с изменениями в международной повестке и во взаимоотношениях России с другими странами. Однако столь частое переписывание вызывает настороженность у некоторых учителей и родителей и критику у части научного сообщества. Нужно ли менять формулировки в школьных учебниках, отталкиваясь от событий, которые происходят прямо сейчас?

Между обновлением и стабильностью

Один из главных вопросов при обсуждении школьных учебников истории – как часто они должны обновляться и что именно должно становиться причиной для изменений. Учебное пособие должно отражать развитие исторической науки и отвечать современным требованиям образования, но при этом оставаться надежным и стабильным инструментом для учителя и ученика.

Историк, профессор ПсковГУ Анатолий Филимонов считает, что постоянная корректировка – в данном случае неизбежный процесс, и для «живой» школы это вполне естественно.

Педагог, историк, председатель Общественной палаты Псковской области, экс-начальник областного управления образования Александр Седунов уверен, что приведение учебников к единообразию призвано устранить возникшую в 1990-е годы разрозненность в сфере исторического образования.

«Создание единой системы и одного учебника, безусловно, важное направление. За один год такой единый текст, наверное, создать почти нереально. Конечно же, это процесс творческий, и время от времени необходимо что-то дополнять. Не выдумывать, я подчеркиваю, не вводить какие-то инновации, а дополнять с точки зрения необходимости содержания. Поэтому считаю, что определенного рода редакторские правки имеют место».

Доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Людмила Алиева тоже придерживается мнения, что учебники должны обновляться периодически. «В постперестроечный период я училась в школе и по "старым" и по "новым" учебникам истории. В университете была такая же история, поскольку были классические учебники, а центральные издательства выпускали в свет учебники новых авторов. Это дало возможность сравнить учебники и понять, что время не меняет сути исторических фактов-событий, фактов-явлений и фактов-процессов, но требует новых подходов к изложению материала, изданию учебников, методическому сопровождению. Многие видят проблему в том, что учебники дополняются параграфами по истории современной нам России, однако, на мой взгляд, это позволяет сегодня зафиксировать ключевые факты (события, явления, процессы) нашего времени и сформировать базу для дальнейшего обновления содержания учебников», – убеждена она.

Людмила Алиева выделила шесть основных факторов, делающих регулярное обновление учебников в наше время неизбежным. Во-первых, это требования ФГОС использовать в учебном процессе пособия не старше пяти лет. Во-вторых, долгое время истории современной России в школьных изданиях не было, и учителя испытывали трудности с подачей материала. Каждый педагог восполнял этот пробел по-своему, что порождало разнобой – а это было чревато, когда дело доходило до ЕГЭ. В-третьих, переработку учебников потребовало утверждение Историко-культурного стандарта. В-четвертых, после распространения «авторских» подходов к трактовке исторического материала в вузы из школ приходили выпускники, которые излагали весьма альтернативные варианты истории нашей страны, что также потребовало стандартизации содержания и подготовки единого учебника по истории. В-пятых, историческая наука не стоит на месте – новые археологические данные, рассекречивание источников, выявление новых документальных свидетельств меняют наше представление о далеком и близком прошлом. Учебные издания должны включать актуальную для науки историческую информацию. И в-шестых, сейчас разработчики пособий все больше стремятся сделать их интереснее для учеников. По словам Людмилы Алиевой, это целый тренд – заинтересовать молодежь вопреки всему и «раскрасить» учебники. «Вопрос о частоте переиздания лежит, скорее, в плоскости пересечения множества возможностей. Сегодня в стране для этого есть авторы, эксперты, издательства и прочие условия», – считает она.

Фото: страница Людмилы Алиевой во ВКонтакте

Иную позицию занимает доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Татьяна Пасман, в прошлом работавшая учителем истории. Она уверена, что обновление учебников должно зависеть от изменений в базовых науках: в данном случае в истории и в методике преподавания предмета. По ее мнению, корректировать учебники нужно только тогда, когда появляются новые, признанные научным сообществом положения, принципиально отличающиеся от тех, что изложены в действующих пособиях.

«Пересмотр оценок исторических событий, основанный на открытии новых источников или более глубоком анализе уже существующих – это нормально. Именно так и происходит развитие науки. Но это совершенно не означает, что их сразу нужно включать в школьные учебники. Ведь каждая новая оценка тех или иных событий истории, данная исследователем, затем подвергается достаточно долгому и активному обсуждению на многих конференциях. И очень редко исследователи в результате таких дискуссий быстро приходят к согласованной оценочной позиции», – поясняет историк.

Другой достойной причиной для внесения правок Татьяна Пасман считает появление новых оформительских «фишек», делающих пособие более привлекательной для школьников. «Часто ли такие находки появляются? Нет, не часто. Для качественного образовательного процесса необходимо, чтобы книга проработала в школе не менее 5-10 лет».

Не в угоду времени

В вопросе о том, должна ли в учебниках истории присутствовать актуальная политическая конъюнктура, мнения снова разошлись, хотя большинство экспертов высказалось против этого.

Доктор исторических наук, политолог, профессор факультета мировой политики Государственного академического университета гуманитарных наук Валерий Гарбузов, преподававший в Псковском педагогическом институте и продолжающий сотрудничать с ПсковГУ, к нынешней практике переписывания учебников и включения в них политической конъюнктуры относится негативно. «Настоящий историк не должен быть конъюнктурным человеком. Он должен с позиции историзма, объективности, исторической критики источников писать свои статьи и книги. То же самое относится и к учебникам».

Татьяна Пасман убеждена, что пособия для школьников должны отражать устоявшуюся в науке точку зрения на изучаемые исторические события, явления и процессы. «Включение в учебные книги конъюнктурных сюжетов и оценок, тем более политических, превращает их в инструмент манипулирования обществом со стороны разных, в первую очередь находящихся у власти, политических сил», – считает она.

Анатолий Филимонов тоже уверен, что школьные издания должны опираться на проверенные временем научные представления. «Я думаю, что для школьников слишком рискованно бежать впереди паровоза. На мой взгляд, в учебниках должны быть стабильные, устоявшиеся точки зрения. Для студента – это уже другое дело, там допустимы разные трактовки. Школьникам же нужно давать проверенную, выверенную информацию».

Фото: ПсковГУ

А вот Александр Седунов склоняется к тому, что полностью исключить влияние политики на школьное историческое образование невозможно. «История – это, безусловно, та наука, острие которой направлено и очень часто используется в политических целях. Мы понимаем, что школа вне политики, но в то же время история – это государственно образующий предмет. Предмет, который воспитывает мировоззрение, любовь к Родине, патриотические чувства. Это нельзя не учитывать при написании учебников и при преподавании. Сегодняшний школьник должен понимать, каким образом устроено современное российское государство», – считает он.

Урок критического мышления

При этом сразу несколько экспертов придерживаются мнения, что у учеников должна быть возможность ознакомиться с различными точками зрения и взглядами на события прошлого. По их мнению, изучение истории не должно сводиться только к запоминанию готовых оценок: важно, чтобы школьники понимали, как формируются разные трактовки исторических событий, и умели анализировать их.

Валерий Гарбузов настаивает на том, что в школьных пособиях должна быть отражена дискуссионность различных проблем.

«Многие вопросы исторического знания в науке окончательно не решены по разным причинам, и они такими останутся надолго, если не навсегда. А если в науке остаются дискуссии, то они должны остаться и в системе образования. В разных странах по-разному оцениваются те или иные исторические события – и ученики должны это знать», – убежден он.

По мнению Валерия Гарбузова, в школьные издания нужно помещать специальные разделы с историографическими обзорами, в которых детям рассказывали бы о разных взглядах и оценках одних и тех же событий прошлого – как российских, так и зарубежных историков.

Людмила Алиева тоже считает крайне важным наличие в учебниках историографических материалов по дискуссионным вопросам и развитие у школьников умения анализировать разные оценки исторических событий.

«Школьный учебник является лишь одним из источников информации, но даже в нем содержатся историографические подходы к наиболее дискуссионным проблемам российской истории. Более того, в процессе обучения должны формироваться аналитико-синтетические компетенции и умение критически мыслить, которые без многофакторного подхода к рассмотрению исторического процесса не сформировать. "Прогрессивное опричное войско", например, это актуальная для советского периода политическая конъюнктура или одна из историографических оценок?».

Александр Седунов подчеркнул важность доступности для школьников дополнительных изданий для углубленного изучения истории: хрестоматий, сборников документов, фотоматериалов и иллюстрированных материалов. По его мнению, именно они, а не сомнительные интернет-ресурсы, должны становиться основными источниками информации для интересующихся историей учеников. В том числе в таких пособиях должны быть отражены и разные взгляды историков на события прошлого.

«Один прочитает текст учебника и этим ограничится, другой заинтересуется, посмотрит что-то в интернете, где могут быть совершенно непроверенные вещи. Нужны дополнительные издания, которые были бы доступны школьнику в электронных или научных, областных, районных библиотеках. У ребенка должна быть возможность прочитать о призвании варягов не только точку зрения Ломоносова, но и точку зрения, которую мы называем западной Норманской теорией. А учителю следует подсказать ученику и его родителям, что далеко не всегда стоит полагаться на различные чаты, а нужно, прежде всего, обратиться к книге в библиотеке», – убежден историк.

В ущерб качеству

Вопрос обновления учебников связан не только с тем, какие события и оценки в них должны быть отражены, но и с тем, насколько устойчивым инструментом они остаются для школы. Ведь учебное пособие требует не только написания, но и серьезной апробации, а педагогам необходимо время, чтобы освоиться с новым материалом.

Татьяна Пасман уверена, что постоянные корректировки создают проблемы для учителей и вносят хаос в преподавание предмета. «Для того чтобы эффективно использовать учебник как основной методический инструмент для формирования мировоззрения ученика, развития конструктивного критического мышления, учитель должен сам быть с ним знакомым очень хорошо, вчитаться в детали, ориентироваться в иллюстрациях и методическом аппарате. Частая смена учебников такой возможности не дает. Педагогу зачастую приходится работать с листа, то есть нести на урок то, с чем он познакомился накануне при подготовке к занятию. А это очень сильно снижает качество преподавания».

По мнению историка, частое внесение правок в учебники сильно ухудшает их качество.

«Учебные книги требуют серьезной апробации, профессиональной экспертизы. Это просто невозможно сделать качественно в условиях постоянного переписывания. Как результат сегодня мы видим ситуацию, когда на оценку новых учебников педагогам дается всего несколько дней. А уж об апробации книг речь практически не идет. В результате такой активности современные книги не стали по качеству лучше предыдущих – это признали сами их титульные редакторы. Повышение качества они ожидают ко второму или третьему изданиям», – поясняет Татьяна Пасман.

В частой корректировке учебников она видит гораздо больше рисков, чем положительных моментов. «Регулярный пересмотр содержания школьных пособий снижает доверие к ним, снижает качество работы педагогов с книгой. И как результат – уровень исторического мышления в современном российском обществе тоже стремительно снижается», – сокрушается историк.

Учиться у других

Решая вопрос о том, как должны меняться школьные учебники истории, можно обратить внимание и на зарубежные практики. Они показывают, что обновление содержания не всегда связано с изменением политического курса.

Валерий Гарбузов считает, что в этом деле России стоит перенимать зарубежный опыт. В качестве примера он приводит США. По его словам, Дональд Трамп относится к таким политикам, которые стремятся влиять на трактовку исторических событий. «Он, наверно, всю историю мира переписал бы под себя. Еще своим именем назвал бы города, дороги, горы, вершины и так далее», – иронизирует ученый. Однако с приходом Трампа на пост президента содержание учебников истории в США менять не стали.

«В Штатах пересмотра школьных пособий вслед за сменой политического курса не происходит, потому что там политический режим, несмотря даже на приход Трампа и все его чудеса, существует 250 лет. Он, конечно, эволюционирует, но нет такого, что с приходом республиканцев все выбрасывается на помойку, и Белый дом пишет учебники. Нет, пишут ученые, Белый дом туда особо и не вмешивается, потому что, некогда, за четыре года надо что-то более полезное сделать. Поэтому России надо смотреть, как в других странах. А в других странах вот такой закономерности с постоянным переписыванием не наблюдается», – поясняет историк.

Несмотря на расхождения в оценке нынешней практики обновления учебников, в одном эксперты оказались единодушны: школьная история должна опираться прежде всего на научное знание. Именно оно, а не смена политических обстоятельств, должно определять содержание учебных пособий. В противном случае они рискуют превратиться не в источник знаний о прошлом, а в отражение быстро меняющейся современности.

Елизавета Левадная